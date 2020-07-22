Yeni yardımcı antrenör Hakan Balta mı? İlk kez konuştu...

Süper Lig'de sezonun kapanış haftasına girilirken kulüpler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu kulüplerden olan Galatasaray'da özellikle pandemi arası sonrasında performans anlamında düşüşe geçmiş ve şampiyonluk yarışında gerilerde kalmıştı.

Gelecek sezon kadrosuna yapacağı futbolcu transferlerinin yanında Fatih Terim teknik ekibinde de ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.

Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. İnan'ın yanı sıra Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta'da yardımcı antrenör olacağı yönünde iddialarda ortaya atılmıştı.

Balta, çıkan bu haberler sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamalarla konuya açıklık getirdi. Tecrübeli oyuncu açıklamasında 'Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Anlaşma olduğuna yönelik söylemleri basından görüyorum ancak şu an hiçbir şey yok.' diyerek Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.