Yeni yardımcı antrenör Hakan Balta mı? İlk kez konuştu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Yeni yardımcı antrenör Hakan Balta mı? İlk kez konuştu...

Yeni yardımcı antrenör mı? İlk kez konuştu...

Yeni yardımcı antrenör Hakan Balta mı? İlk kez konuştu...

'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosunda da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. ile yaşanan ayrılık sonrasında gündeme gelen isimlerden olan , konu ile ilgili ilk kez konuşurken flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'de sezonun kapanış haftasına girilirken kulüpler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu kulüplerden olan 'da özellikle pandemi arası sonrasında performans anlamında düşüşe geçmiş ve şampiyonluk yarışında gerilerde kalmıştı.

Gelecek sezon kadrosuna yapacağı futbolcu transferlerinin yanında teknik ekibinde de ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem ile yol ayrımına gidilmişti.

Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde 'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. İnan'ın yanı sıra Galatasaray'ın bir başka emektar ismi 'da yardımcı antrenör olacağı yönünde iddialarda ortaya atılmıştı.

Balta, çıkan bu haberler sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamalarla konuya açıklık getirdi. Tecrübeli oyuncu açıklamasında 'Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Anlaşma olduğuna yönelik söylemleri basından görüyorum ancak şu an hiçbir şey yok.' diyerek Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

  1. 22.07.2020
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