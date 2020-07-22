Yeni yardımcı antrenör Hakan Balta mı? İlk kez konuştu...
Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosunda da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hasan Şaş ile yaşanan ayrılık sonrasında gündeme gelen isimlerden olan Hakan Balta, konu ile ilgili ilk kez konuşurken flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun kapanış haftasına girilirken kulüpler önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu kulüplerden olan Galatasaray'da özellikle pandemi arası sonrasında performans anlamında düşüşe geçmiş ve şampiyonluk yarışında gerilerde kalmıştı.
Gelecek sezon kadrosuna yapacağı futbolcu transferlerinin yanında Fatih Terim teknik ekibinde de ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.
Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. İnan'ın yanı sıra Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta'da yardımcı antrenör olacağı yönünde iddialarda ortaya atılmıştı.
Balta, çıkan bu haberler sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamalarla konuya açıklık getirdi. Tecrübeli oyuncu açıklamasında 'Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Anlaşma olduğuna yönelik söylemleri basından görüyorum ancak şu an hiçbir şey yok.' diyerek Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
- 22.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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