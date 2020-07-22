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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Transfer resmen gerçekleşti! 'da

Transfer resmen gerçekleşti! Ronald Jordan Hunter Galatasaray'da

Spor Kulübü tüm branşlarla yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün erkek şubesinden gelen son bilgiye göre, 'li şutör guard ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Takımı, bu kapsamda 'li oyuncu 'ı kadrosunda kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

26 yaşındaki basketbolcu son olarak 'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 13.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Hunter 2015 draftlarında tarafından 1. tur 28. sırada seçildi. Başarılı basketbolcu, NBA'de Celtics'in dışında ve formaları da giydi.

  1. 22.07.2020
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