Monaco'nun yeni hocası Kovac'tan genç oyuncularla ilgili flaş sözler! Onyekuru... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Monaco'nun yeni hocasından flaş sözler! Onyekuru...

'nun yeni hocası Kovac'tan genç oyuncularla ilgili flaş sözler! Onyekuru...

Monaco'nun yeni hocası Kovac'tan genç oyuncularla ilgili flaş sözler! Onyekuru...

Fransız ekibi 'da görevden ayrılan teknik direktör Robert Moreno'nun yerine sözleşme imzalanan , kulübün genç oyuncularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adamın sözleri sonrası geleceği merak edilen 'nun da takımda kalma ihtimali arttı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından 'da, Nijeryalı futbolcu 'nun geleceği merak konusu oldu. Teknik direktör Robert Moreno'nun yerine gelen , takımın genç oyuncularıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İyi bir karışım yaratmak gerek" diyen Hırvat teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

Genç oyuncularla çalışmakta hiç sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Bilakis bunu yapmak beni mutlu eder. Kariyerim boyunca bu yönde birçok tecrübem oldu. Red Bull Salzburg'da olsun, Hırvatistan Genç Milli Takımı'nda olsun... Mesela, Kovacic'in gelişimini görmek beni mutlu ediyor. Monaco'da da genç oyuncularla iyi çalışacağımızı ve onları yeniden takıma döndüreceğimizi düşünüyorum. Zaten kulüp genç oyuncu yetiştirmesiyle biliniyor. Gençlerin varlığı tecrübeli futbolcular için de bir baskı unsuru...

Bu sözler, Onyekuru'nun takımda kalacağı şeklinde de yorumlandı. Nijeryalı futbolcu, 'da geçirdiği yarım sezonluk kiralık dönemin ardından Monaco'ya geri dönmüştü.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 13:11
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