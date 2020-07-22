Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..."

Galatasaray, sezonun ilk bombasını genç bir yeteneği kadrosuna dahil ederek patlatmanın hazırlığını yapıyor.

Kısa süre önce scoutlar tarafından özel olarak izletilen Nigel Robertha'nın, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

LEVSKI'DEN ONAY ÇIKTI

Öte yandan Bulgar ekibi Levski Sofya'nın bu transfer için onay verdiği ve adı sır gibi saklanan o takımla tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Lokomotiv Moskova, Ludogorets, Legia ya da Galatasaray'dan biri olması bekleniyor.

Nigel Robertha, bu sezon toplamda 19 maç oynarken 11 gol attı ve 2 asist üretti.