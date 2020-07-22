Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..."
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce gündemine aldığı ve scoutlarına özel olarak izlettiği Nigel Robertha transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Robertha'nın satışı için kulübü Levski Sofya'dan onay çıktı ve kısa süre içirisinde yeni kulübü açıklanacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray, sezonun ilk bombasını genç bir yeteneği kadrosuna dahil ederek patlatmanın hazırlığını yapıyor.
Kısa süre önce scoutlar tarafından özel olarak izletilen Nigel Robertha'nın, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi.
LEVSKI'DEN ONAY ÇIKTI
Öte yandan Bulgar ekibi Levski Sofya'nın bu transfer için onay verdiği ve adı sır gibi saklanan o takımla tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.
22 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Lokomotiv Moskova, Ludogorets, Legia ya da Galatasaray'dan biri olması bekleniyor.
Nigel Robertha, bu sezon toplamda 19 maç oynarken 11 gol attı ve 2 asist üretti.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 14:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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