Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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ilk bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..."

Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor! "Robertha için onay çıktı ve..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce gündemine aldığı ve scoutlarına özel olarak izlettiği transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Robertha'nın satışı için kulübü Levski Sofya'dan onay çıktı ve kısa süre içirisinde yeni kulübü açıklanacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, sezonun ilk bombasını genç bir yeteneği kadrosuna dahil ederek patlatmanın hazırlığını yapıyor.

Kısa süre önce scoutlar tarafından özel olarak izletilen 'nın, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

LEVSKI'DEN ONAY ÇIKTI
Öte yandan Bulgar ekibi Levski Sofya'nın bu için onay verdiği ve adı sır gibi saklanan o takımla tüm şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Lokomotiv Moskova, Ludogorets, Legia ya da Galatasaray'dan biri olması bekleniyor.

Nigel Robertha, bu sezon toplamda 19 maç oynarken 11 gol attı ve 2 asist üretti.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 14:52
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