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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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ayrılıyor

Saracchi ayrılıyor

, 'ın ile fesih için görüştüğünü yazdı.

ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. karşısında ilk golünü atan Uruguaylı sol bekin gösterdiği performanstan memnun kalmayan teknik heyet, 22 yaşındaki futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. 'de yer alan habere göre; Galatasaray, Saracchi'nin kiralık sözleşmesini erkenden feshetmek için ile temasa geçti. Hücum açısından iyi performanslar sergilese de savunma performansı beğenilmeyen ve sık sık hatalar yapan Saracchi'nin sözleşmesinin feshedilmesindeki bir diğer önemli etken ise yabancı sınırının 8+6 olarak düzenlenmesi olduğu vurgulandı.

  1. 20.7.2020
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