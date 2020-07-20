Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de!
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'den ayrılan genç yıldız adayı Adil Aouchiche'nin peşine düşmüştü. Bir süredir bu transferi bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. 18 yaşındaki futbolcu Saint Etienne ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan genç yıldız adayı Adil Aouchiche, Saint Etienne ile resmi sözleşmeye imza attı.
Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
- 20.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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