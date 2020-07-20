Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın gündemindeki 'de!

Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de!

Yaz dönemi çalışmalarını sürdüren , 'den ayrılan genç yıldız adayı 'nin peşine düşmüştü. Bir süredir bu transferi bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. 18 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

'a transferde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan genç yıldız adayı , ile resmi sözleşmeye imza attı.

Saint Etienne Kulübü, Saint-Germain'den () ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

Fransa 'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

  1. 20.07.2020
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