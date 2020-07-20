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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Babel: Henüz bitmedi

Babel: Henüz bitmedi

Devre arasında Ajax'a giden , sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek istediğini açıkladı.

Devre arasında Ajax'a giden , sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek istediğini açıkladı. İnstagram üzerinden bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu koydu ve "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı. 'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

  1. 20.7.2020
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