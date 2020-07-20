Babel: Henüz bitmedi

Devre arasında Ajax'a giden Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek istediğini açıkladı. İnstagram üzerinden bir paylaşım yapan Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu koydu ve "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı. Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.