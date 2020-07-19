Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi"
Galatasaray'da son dakika haberi... Ara transfer döneminde Hollanda temsilcisi Ajax'a kiralanan Ryan Babel, sarı kırmızılılara geri döndü. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bu yolculuk henüz bitmedi." notunu ekledi.
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel geri dönmüştü.
Sarı kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.
Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti
Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:02
- Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ve Ryan Babel Galatasaray'a döndü! O paylaşım...
- Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür
- Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Michael Schumacher'i yakaladı
- Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.