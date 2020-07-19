Son dakika: Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi"

'den mesajı! "Henüz bitmedi"

Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi"

'da son dakika haberi... Ara transfer döneminde Hollanda temsilcisi Ajax'a kiralanan , sarı kırmızılılara geri döndü. Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bu yolculuk henüz bitmedi." notunu ekledi.

'ın sezon başında Fulham'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve devre arasında Ajax'a gönderdiği geri dönmüştü.

Sarı kırmızılarda yola devam etmek istediğini kaydeden Babel, Instagram üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı takımla idman yaptığı görüntülerin videosunu paylaşan Babel, "Bu yolculuk henüz bitmedi" sözlerini kullandı.

Ryan Babel geçtiğimiz günlerde, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Türkiye'de sezon sona erdikten sonra olacak. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim. Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim" ifadelerine yer vermişti

Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giyen Babel 5 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 19:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel'den Galatasaray mesajı! "Henüz bitmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA