Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım"
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, Göztepe maçının ardından sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız orta saha, Galatasaray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" şeklide cevap verdi.
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"TANRI İSTERSE KALIRIM"
Fildişi Sahilli yıldız, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" ifadesini kullandı.
Seri, Göztepe galibiyetiyle ilgili ise, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık" diye konuştu.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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