Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım"

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TANRI İSTERSE KALIRIM"

Fildişi Sahilli yıldız, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" ifadesini kullandı.

Seri, Göztepe galibiyetiyle ilgili ise, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık" diye konuştu.