Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse..."

Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse 'da kalırım"

Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım"

'da kiralık olarak forma giyen , maçının ardından sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız orta saha, Galatasaray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" şeklide cevap verdi.

'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TANRI İSTERSE KALIRIM"
Fildişi Sahilli yıldız, maçı sonrası yaptığı açıklamada, Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım" ifadesini kullandı.

Seri, Göztepe galibiyetiyle ilgili ise, "Kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımın güveni için bu 3 puan önemliydi ve o parolayla çıktık. İki penaltı kaçırdık, maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık" diye konuştu.

  1. 18.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA