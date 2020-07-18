Galatasaray'a kötü haber! Adil Aouchiche Saint-Etienne'le imzalıyor
Paris Saint-Germain ile profesyonel sözleşme imzalamayan ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan Adil Aouchiche Saint-Etienne'e imza atıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'nin altyapısında yetişen ancak kulüple profesyonel sözleşme imzalamayan Adil Aouchiche bir süredir serbestti. Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Fransız basınından France Football'un haberine göre 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Aouchiche, ilk profesyonel sözleşmesini Saint-Etienne ile imzalayacak. Resmi imzaların yarın atılacağı ifade edilirken, kontrat süresinin ise 3 yıl olacağı bildirildi.
15 Temmuz 2002'de doğan Adil Aouchiche, Cezayir asıllı. Genç futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayaklı yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.4 milyon Euro...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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