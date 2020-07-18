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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a kötü haber! Saint-Etienne'le imzalıyor

Galatasaray'a kötü haber! Adil Aouchiche Saint-Etienne'le imzalıyor

Saint-Germain ile profesyonel sözleşme imzalamayan ve 'ın gündeminde bulunan Saint-Etienne'e imza atıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından 'nin altyapısında yetişen ancak kulüple profesyonel sözleşme imzalamayan bir süredir serbestti. 'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki genç futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Fransız basınından France Football'un haberine göre 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Aouchiche, ilk profesyonel sözleşmesini Saint-Etienne ile imzalayacak. Resmi imzaların yarın atılacağı ifade edilirken, kontrat süresinin ise 3 yıl olacağı bildirildi.

15 Temmuz 2002'de doğan Adil Aouchiche, Cezayir asıllı. Genç futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayaklı yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.4 milyon Euro...


  1. 18.07.2020
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