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17 Temmuz 2020, Cuma
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Ucuz ve istikrarlı!

Ucuz ve istikrarlı!

öncesi transferlerde ince eleyip sık dokuyan 'da kriterler belli oldu.

öncesi transferlerde ince eleyip sık dokuyan 'da kriterler belli oldu. Bu sezon sık sık sakatlanan ve kırmızı kart gören oyunculardan bıkan sarı-kırmızılılar sorun çıkarmayacak isimler istiyor. , özellikle istikrar sorunu yaşamayan, disiplinli isimleri talep ediyor. Yönetim ise Finansal Fair-Play'den dolayı bonservisi elinde olan veya az maliyetli isimleri kovalıyor. Transferlerin yine son güne kadar sürmesi bekleniyor.
  1. 17.7.2020
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