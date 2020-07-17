Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı

'in 33. haftasında yarın oynanacak - mücadelesi öncesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre soyunma odalarının yanı sıra maç günü kullanılacak basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri ekiplerce dezenfekte edildi.

sağlık tedbirleri kapsamında yayımladığı yönerge uyarınca, maçında görev alacak tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.

  1. 17.07.2020
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