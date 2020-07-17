Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları tamamlandı
Süper Lig'in 33. haftasında yarın oynanacak Galatasaray-Göztepe mücadelesi öncesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre soyunma odalarının yanı sıra maç günü kullanılacak basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerce dezenfekte edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık tedbirleri kapsamında yayımladığı yönerge uyarınca, Göztepe maçında görev alacak tüm personel de koronavirüs testine tabi tutuldu.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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