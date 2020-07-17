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17 Temmuz 2020, Cuma
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Selçuk bilmecesi

Selçuk bilmecesi

Sözleşmesi iki maç sonra bitecek 'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi iki maç sonra bitecek 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bir yıl daha futbol oynamak isteyen 35 yaşındaki kaptanı taraftarlar da yönetim de istemiyor. 'in tecrübeli orta sahaya yardımcı antrenörlük görevi teklif etmesi bekleniyor. Bu sezon yıllık 4 milyon TL kazanan Selçuk 13 maça çıktı ve ne gol ne asist üretebildi.
  1. 17.7.2020
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