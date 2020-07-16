Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberine göre; Galatasaray Futbol Kulübü teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlarına (16 Temmuz) yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tümünün negatif sonuçlandığını duyurdu.
Bütün takıma corona virüsü testi yapan Galatasaray, Covid-19 test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.
İşte o açıklama:
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 18:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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