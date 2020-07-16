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16 Temmuz 2020, Perşembe
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ile ligi dağıtırız’

‘Sneijder ile ligi dağıtırız’

 ekibi Veracruz'un sahibi , Wesley 'i etmek istiyor.

ekibi Veracruz'un sahibi , Wesley 'i etmek istiyor. Bartolotta "Sneijder ve Djibril Cisse'nin menajerleriyle görüşüyoruz. İki oyuncu da hala verimli olabilecek bir seviyede. Sneijder ve Cisse futbola dönmek istiyorlarsa bize gelebilirler. Onlarla ligi dağıtırız" diye konuştu.

  1. 16.7.2020
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