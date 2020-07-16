‘Sneijder ile ligi dağıtırız’

Meksika ekibi Veracruz'un sahibi Diego Bartolotta, Wesley Sneijder'i transfer etmek istiyor. Bartolotta "Sneijder ve Djibril Cisse'nin menajerleriyle görüşüyoruz. İki oyuncu da hala verimli olabilecek bir seviyede. Sneijder ve Cisse futbola dönmek istiyorlarsa bize gelebilirler. Onlarla ligi dağıtırız" diye konuştu.