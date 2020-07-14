Son dakika: Galatasaray yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Tahkim'e yabancı kuralı itirazı!

Son dakika: yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu!

Son dakika: Galatasaray yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu!

Son dakika haberi... Kulübü, 'de önümüzdeki sezondan itibaren değişecek olan yabancı sınırı konusunda 'na kararın iptali için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun () almış olduğu yeni yabancı sınırlaması kararının iptali için 'na başvurduğunu duyurdu.

İşte o açıklama:

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 19:16
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