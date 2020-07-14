Son dakika: Galatasaray yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu!
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren değişecek olan yabancı sınırı konusunda Tahkim Kurulu'na kararın iptali için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu yeni yabancı sınırlaması kararının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurduğunu duyurdu.
İşte o açıklama:
Yabancı sınırlamasının iptali hakkında pic.twitter.com/rrXKzxjfxN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 19:16
- Son dakika: TFF Süper Lig 33. hafta maç programında değişikliğe gitti
- Son dakika: Galatasaray yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu!
- Premier Lig'de 3 maç ceza alan Çağlar Söyüncü sezonu kapattı
- Juventus Teknik Direktörü Sarri'den Merih Demiral açıklaması
- Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray yabancı kuralı için Tahkim'e başvurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.