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12 Temmuz 2020, Pazar
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MKE Ankaragücü - Galatasaray | CANLI

'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde başkent ekibi düşme hattında yer alırken, pandemi arası sonrası ligde istikrarsız sonuçlar alan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Lige corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını yitiren , deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren 'nün konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu müsabaka öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gabonlu orta saha oyuncusu sakatlıkları nedeniyle, Sofiane Feghouli ise cezası sebebiyle kafileye dahil edilmemişti. Yine kaleci Muslera da ayağının kırık olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden. Ev sahibi takımda son dakika yaşanan kriz nedeniyle Gerson Rodrigues kadrodan çıkarılmıştı. Bu zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.




İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Ömer, Emre, Belhanda, Adem

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 98. RANDEVU
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ANKARA'DA DA GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

2 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

Galatasaray 7 haftada 17 puan kaybetti!

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:56
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