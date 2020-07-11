Onu Galatasaray kaptı! Fenerbahçe'de oynayan Pelin Bilgiç...
Galatasaray'dan kadın basketbola önemli takviye... Sarı kırmızılı kulüp, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Pelin Bilgiç'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Spor Kulübü, kadın basketbol takımına önemli bir transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, eski Fenerbahçeli Pelin Bilgiç'i resmen kadrosuna kattı.
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Sarı kırmızılı basketbolcu, Galatasaray Basketbol hesabının kendisine gönderdiği hoşgeldin mesajına, "Hoş bulduk" yanıtını vererek cevap verdi.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 18:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Onu Galatasaray kaptı! Fenerbahçe'de oynayan Pelin Bilgiç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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