Onu Galatasaray kaptı! Fenerbahçe'de oynayan Pelin Bilgiç... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Onu kaptı! 'de oynayan ...

Onu Galatasaray kaptı! Fenerbahçe'de oynayan Pelin Bilgiç...

'dan kadın basketbola önemli takviye... Sarı kırmızılı kulüp, daha önce 'de de forma giyen 'i kadrosuna kattı.

Spor Kulübü, kadın basketbol takımına önemli bir transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, eski Fenerbahçeli 'i resmen kadrosuna kattı.

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Sarı kırmızılı basketbolcu, Galatasaray Basketbol hesabının kendisine gönderdiği hoşgeldin mesajına, "Hoş bulduk" yanıtını vererek cevap verdi.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 18:10
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