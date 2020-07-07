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07 Temmuz 2020, Salı
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Terim’e destek yönetime tepki

Terim’e destek yönetime tepki

Şampiyonluğun kaçtığı sezonda taraftarlar faturayı yönetime kesti. Sarı-kırmızılılar, 'in birçok konuda yalnız bırakıldığını düşünüyor.

Şampiyonluğun kaçtığı sezonda taraftarlar faturayı yönetime kesti. Başkan 'in geçirdiği önemli ameliyatlar sürecinde idarecilerin süreci kötü yönettiğini kaydeden sarı-kırmızılı taraftarlar 'in de birçok olayda yalnız bırakıldığını savundular.
  1. 7.7.2020
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