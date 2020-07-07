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07 Temmuz 2020, Salı
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Kalkavan yönetecek

Kalkavan yönetecek

Aslan'ın ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. bu randevuya 'ı atadı.

Aslan'ın ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. bu randevuya 'ı atadı. Sarı-kırmızılılar, Kalkavan'ın yönettiği 23 maçta 11 galibiyet alabildi. 8 maç beraberlikle sonuçlanırken, Cimbom 4 defa da mağlup oldu.
  1. 7.7.2020
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