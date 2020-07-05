Saracchi Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Saracchi maçında cezalı duruma düştü!

Saracchi Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!

'in 30'uncu aftasında 'ın sahasında ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Saracchi, gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın 18'inci dakikasında Trabzonspor'un hızlı atağında Abdulkadir Parmak, Saracchi'nin müdahelesi ile yerde kaldı.

Hakem bu pozisyonda yıldız futbolcuyu sarı kart ile cezalandırdı.

Bu kartla Saracchi, ligin 31'inci haftasında oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

  1. 05.07.2020
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