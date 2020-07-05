Saracchi Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 30'uncu aftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Saracchi, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmanın 18'inci dakikasında Trabzonspor'un hızlı atağında Abdulkadir Parmak, Saracchi'nin müdahelesi ile yerde kaldı.
Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda yıldız futbolcuyu sarı kart ile cezalandırdı.
Bu kartla Saracchi, ligin 31'inci haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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