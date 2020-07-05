Galatasaray'ın kabusu sürüyor! 6 maçtır...
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor'a evinde 3-1 mağlup olan Galatasaray, 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.
Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra çıktığı 6 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a mağlup oldu.
Sivasspor 2 - 2
Beşiktaş 0 - 0
Rizespor 2 - 0
Gaziantep FK 3 - 3
Başakşehir 1 - 1
Trabzonspor 1 - 3
Galatasaray'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürse bile şampiyonluk ve Devler Ligi'ne gitme yolunda büyük yara aldı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 23:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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