Galatasaray'ın kabusu sürüyor! 6 maçtır... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray galibiyeti unuttu! 6 maçtır...

'ın kabusu sürüyor! 6 maçtır...

Galatasaray'ın kabusu sürüyor! 6 maçtır...

'in 30'uncu haftasında 'a evinde 3-1 mağlup olan , 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

'de 30'uncu haftanın kritik maçınca evinde 'a kaybeden , 6 haftadır galibiyeti unuttu.

Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı karşılaşmasından sonra çıktığı 6 lig maçında Demir Grup , , Gaziantep FK ve Medipol ile berabere kalırken, ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Sivasspor 2 - 2
Beşiktaş 0 - 0
Rizespor 2 - 0
Gaziantep FK 3 - 3
Başakşehir 1 - 1
Trabzonspor 1 - 3

Galatasaray'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürse bile şampiyonluk ve Devler Ligi'ne gitme yolunda büyük yara aldı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 23:20
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