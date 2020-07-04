Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Maaşının yarısı teklif edildi! Görüşmeler başladı

'da ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı

Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı

'da geleceği merak konusu olan Brezilyalı sağ bek ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını tecrübeli oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüştüğünü yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı futbolcu 'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fransız basınından Girondis33 adlı site, oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını yazdı.

Haberde Galatasaray'ın Mariano'ya kontratını bir yıl daha uzatmak için şu anki maaşının yarısını teklif ettiği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın bir yandan da forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2017 yazında Galatasaray'a İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olmuştu. Cimbom'un istikarlı oyuncularından olan Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asist yaptı.


  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA