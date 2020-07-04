Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fransız basınından Girondis33 adlı site, oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını yazdı.

Haberde Galatasaray'ın Mariano'ya kontratını bir yıl daha uzatmak için şu anki maaşının yarısını teklif ettiği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın bir yandan da Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2017 yazında Galatasaray'a İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olmuştu. Cimbom'un istikarlı oyuncularından olan Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asist yaptı.



