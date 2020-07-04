Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Brezilyalı sağ bek Mariano ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını tecrübeli oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüştüğünü yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fransız basınından Girondis33 adlı site, oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını yazdı.
Haberde Galatasaray'ın Mariano'ya kontratını bir yıl daha uzatmak için şu anki maaşının yarısını teklif ettiği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın bir yandan da Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2017 yazında Galatasaray'a İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olmuştu. Cimbom'un istikarlı oyuncularından olan Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asist yaptı.
- 04.07.2020
- Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor'un corona virüsü testleri negatif çıktı
- Galatasaray açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
- Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler
- Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
- Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı
- Usta yazardan flaş Onyekuru yorumu "Bu işte büyük bir saçmalık var"
- Fenerbahçe'ye büyük şok! Fatih Terim: Mutlaka alın
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Mariano ile sözleşme uzatma görüşmeleri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.