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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Baros sezon sonu bırakıyor

Baros sezon sonu bırakıyor

 formasıyla 2008-09 sezonunda 20 golle takan futbolu bıraktı.

formasıyla 2008-09 sezonunda 20 golle takan futbolu bıraktı. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. forması giyerken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci tatmıştı.

  1. 4.7.2020
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