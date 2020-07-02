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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Flaş Falcao eleştirisi! "Aldığı maaşın hakkını veremedi"

Flaş Falcao eleştirisi! "Aldığı maaşın hakkını veremedi"

'ın sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan kadrosuna kattığı 'nun sık sık sakatlanması basınının diline düştü. futebolatino.lance.com adlı , Cimbom'dan senelik 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldızın bu sezon birçok kez sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktığını yazarken, "Aldığı maaşın hakkını veremedi" yorumu yapıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın yıldız ismi , bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istenilen performansın uzağında kalırken, basını da bu konuyu gündemine taşıdı.

İSTENİLEN PERFORMANSIN UZAĞINDA KALDI

futebolatino.lance.com adlı internet sitesinde yer alan haberde Kolombiyalı golcünün yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, Galatasaray'dan aldığı yaklaşık 6 milyon euroluk maaşı hak edecek bir performans ortaya koyamadığı belirtildi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kolombiyalı'nın tam olarak istenilen form düzeyine ulaşamadığı ifade edilirken, tüm bunlara rağmen 22 resmi maçta 11 gol attığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Falcao'nun yaşadığı son sakatlık sonrası 'de sezonun geri kalanında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 21:36
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