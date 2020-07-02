Flaş Falcao eleştirisi! "Aldığı maaşın hakkını veremedi"
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması Brezilya basınının diline düştü. futebolatino.lance.com adlı internet sitesi, Cimbom'dan senelik 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldızın bu sezon birçok kez sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktığını yazarken, "Aldığı maaşın hakkını veremedi" yorumu yapıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istenilen performansın uzağında kalırken, Brezilya basını da bu konuyu gündemine taşıdı.
İSTENİLEN PERFORMANSIN UZAĞINDA KALDI
futebolatino.lance.com adlı internet sitesinde yer alan haberde Kolombiyalı golcünün yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, Galatasaray'dan aldığı yaklaşık 6 milyon euroluk maaşı hak edecek bir performans ortaya koyamadığı belirtildi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kolombiyalı'nın tam olarak istenilen form düzeyine ulaşamadığı ifade edilirken, tüm bunlara rağmen 22 resmi maçta 11 gol attığına dikkat çekildi.
Haberde ayrıca, Falcao'nun yaşadığı son sakatlık sonrası Süper Lig'de sezonun geri kalanında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 21:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş Falcao eleştirisi! "Aldığı maaşın hakkını veremedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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