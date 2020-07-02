Flaş Falcao eleştirisi! "Aldığı maaşın hakkını veremedi"

Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istenilen performansın uzağında kalırken, Brezilya basını da bu konuyu gündemine taşıdı.

İSTENİLEN PERFORMANSIN UZAĞINDA KALDI

futebolatino.lance.com adlı internet sitesinde yer alan haberde Kolombiyalı golcünün yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, Galatasaray'dan aldığı yaklaşık 6 milyon euroluk maaşı hak edecek bir performans ortaya koyamadığı belirtildi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kolombiyalı'nın tam olarak istenilen form düzeyine ulaşamadığı ifade edilirken, tüm bunlara rağmen 22 resmi maçta 11 gol attığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Falcao'nun yaşadığı son sakatlık sonrası Süper Lig'de sezonun geri kalanında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi.