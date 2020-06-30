Galatasaray'da kaleye yeni aday: Antonio Adan!
Kaptan Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, İspanyol file bekçisi Antonio Adan'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'le olan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki eldivenle önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Son dakika transfer haberleri...
Çaykur Rize maçında Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir yandan da kaleci arayışı devam ediyor. Gündemdeki isimlerden birisinin de Atletico Madrid'in yedek kalecisi Antonio Adan olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor. Öte yandan Başakşehir karşısında başarılı kurtarışlar yapan Okan Kocuk da kaleye aday olduğunun sinyallerini veriyor.
ANTONIO ADAN KİMDİR?
Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Antonio Adan, daha sonra Cagliari, Real Betis ve Atletico Madrid formaları giydi. Bu sezon 2 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven, İspanya milli takımlarının alt yaş takımlarında da forma giydi.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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