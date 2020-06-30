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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Cimbom'dan sürpriz kaleci hamlesi! A. Madrid'li yıldız...

'da kaleye yeni aday: !

Galatasaray'da kaleye yeni aday: Antonio Adan!

Kaptan Muslera'nın maçında sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan , İspanyol file bekçisi 'ı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 'le olan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki eldivenle önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Son dakika transfer haberleri...

Çaykur Rize maçında 'yı sakatlığa kurban veren 'da bir yandan da kaleci arayışı devam ediyor. Gündemdeki isimlerden birisinin de 'in yedek kalecisi olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor. Öte yandan karşısında başarılı kurtarışlar yapan Okan Kocuk da kaleye aday olduğunun sinyallerini veriyor.

ANTONIO ADAN KİMDİR?
Kariyerine altyapısında başlayan Antonio Adan, daha sonra Cagliari, ve Atletico Madrid formaları giydi. Bu sezon 2 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven, milli takımlarının alt yaş takımlarında da forma giydi.

  1. 30.6.2020
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