Galatasaray'da kaleye yeni aday: Antonio Adan!

Çaykur Rize maçında Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir yandan da kaleci arayışı devam ediyor. Gündemdeki isimlerden birisinin de Atletico Madrid'in yedek kalecisi Antonio Adan olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması avantaj görülüyor. Öte yandan Başakşehir karşısında başarılı kurtarışlar yapan Okan Kocuk da kaleye aday olduğunun sinyallerini veriyor.

ANTONIO ADAN KİMDİR?

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Antonio Adan, daha sonra Cagliari, Real Betis ve Atletico Madrid formaları giydi. Bu sezon 2 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven, İspanya milli takımlarının alt yaş takımlarında da forma giydi.