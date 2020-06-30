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30 Haziran 2020, Salı
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'den açıklama! ''Zorlu geçen sezonu..."

Fatih Terim'den açıklama! ''Zorlu geçen sezonu..."

teknik direktörü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı.



  1. 30.06.2020
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