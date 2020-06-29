Radamel Falcao transferini yazdılar! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao için önemli bir haber kaleme alındı. Tyc Sports, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Kolombiyalı yıldızın geleceğine ilişkin önemli bilgiler verdi. Peki, Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen ve her geçen gün hakkında farklı bir transfer spekülasyonu çıkan Radamel Falcao'ya ilişkin Tyc Sports önemli bir haberi okuyucularına aktardı.
Geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında River Plate yöneticisi yaptığı açıklamada, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır." demişti.
FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao'nun, River Plate'e geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi.
Arjantin kulübünün yöneticinin açıklamaları, Falcao kapılarını aralamış olsa da, Kolombiyalı starın 1. önceliği Avrupa'da kalmak.
GALATASARAY AYRILMASINI İSTERSE...
Öte yandan Galatasaray yöneticilerinin Falcao'ya 'ayrıl' talimatını vermesi halinde oyuncunun Avrupa ile beraber ABD'yi düşüneceği aktarıldı.
YAŞI VE FİZİĞİ YETELİ DEĞİL
Falcao'nun sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar ve form durumu göze alındığında şu an için kendisine herhangi bir talibin olmadığı ve bunun şu an için oldukça zor olduğu belirtildi.
Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 22 maça çıkarken 11 gol 1 asist üretti.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 15:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Radamel Falcao transferini yazdılar! Galatasaray'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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