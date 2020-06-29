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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Radamel Falcao transferini yazdılar! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

transferini yazdılar! 'dan ayrılıyor mu?

Radamel Falcao transferini yazdılar! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sezon başında 'a büyük umutlarla transfer edilen için önemli bir haber kaleme alındı. Tyc Sports, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Kolombiyalı yıldızın geleceğine ilişkin önemli bilgiler verdi. Peki, Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte cevabı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'daki geleceği yılan hikayesine dönen ve her geçen gün hakkında farklı bir transfer spekülasyonu çıkan 'ya ilişkin Tyc Sports önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında yöneticisi yaptığı açıklamada, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır." demişti.

FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao'nun, River Plate'e geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi.

Arjantin kulübünün yöneticinin açıklamaları, Falcao kapılarını aralamış olsa da, Kolombiyalı starın 1. önceliği Avrupa'da kalmak.

GALATASARAY AYRILMASINI İSTERSE...
Öte yandan Galatasaray yöneticilerinin Falcao'ya 'ayrıl' talimatını vermesi halinde oyuncunun Avrupa ile beraber ABD'yi düşüneceği aktarıldı.

YAŞI VE FİZİĞİ YETELİ DEĞİL
Falcao'nun sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar ve form durumu göze alındığında şu an için kendisine herhangi bir talibin olmadığı ve bunun şu an için oldukça zor olduğu belirtildi.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 22 maça çıkarken 11 gol 1 asist üretti.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 15:08
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