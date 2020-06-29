Kaleciler resitali - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kaleciler resitali

Kaleciler resitali

Kaleciler resitali

Başakşehir ve dün akşam 1-1 berabere kalırken iki takımın kalecileri yaptıkları başarılı kurtarışlarla öne çıktı.

Başakşehir ve dün akşam 1-1 berabere kalırken iki takımın kalecileri yaptıkları başarılı kurtarışlarla öne çıktı. İlk tehlikeli atak 9. dakikada Galatasaray kalesinde yaşandı. Okan, Saracchi'nin sektirdiği topa son anda yetişti ve çizgiden çıkardı. Ardından gelen vuruşu da başarıyla çeldi. 46. dakikada Mert, Saracchi'nin şutunu çıkardı. 49'da Okan 'ya, 67 ve 84'te Mert Onyekuru'ya izin vermedi. 90+4'te Galatasaray'ın genç file bekçisi Gökhan'ın vuruşunu engelledi. Alexsic ve Emre Akbaba'nın gollerinde ise kalecilerin büyük bir hatası yoktu.
  1. 29.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaleciler resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA