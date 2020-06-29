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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'a iddiası

Galatasaray'a Renan iddiası

'da Muslera'nın ağır sakatlığı nedeniyle başlayan kaleci arayışlarında yeni bir aday ortaya çıktı.

Portekiz basını, 'ın Brezilyalı kaleci ile ilgilendiğini ve transfer teklifi yapılacağını yazdı. O Jogo gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki file bekçisi Renan'a göz dikti ve Brezilyalı kaleci için 2,5 milyon euro teklif edileceği iddia edildi. ABola gazetesi ise Sporting'in, Renan için 3 milyon euro istediğini duyurdu.

  1. 29.6.2020
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