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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ni istiyor!

Galatasaray Devler Ligi'ni istiyor!

'in 29. haftasında lider Medipol 'e konuk olan , mücadeleden 1 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında bir büyük yara daha almıştı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Aslan'ın şu an ki en önemli hedefi Avrupa Kupaları... İşte detaylar.

'in 29'uncu haftasında dün akşam Medipol ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , zirveyle olan 8 puanlık farkı eritemedi. Sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi biletini mutlaka kapmak istiyor.
Ligin 30'uncu haftasında pazar günü evinde ikinci sıradaki 'u ağırlayacak Galatasaray, rakibini devirip için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FALCAO'NUN YETİŞMESİ BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile cezasını tamamlarken 'ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu. Bu isimlerden tedavisi süren Falcao, Trabzon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. FK maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes'in durumu ise bugün yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

EMİN'E GEÇER NOT
Diğer taraftan, Başakşehir maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan genç Emin Bayram teknik heyetten ve taraftardan geçer not aldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, 17 yaşındaki stoperi Trabzonspor maçı için savunmada Donk'un yanına hazırlayacak.

MARIANO SAHAYA
Galatasaray'da cezasını tamamlayan Mariano da yeniden sağ bek bölgesine geçecek. Teknik direktör , Brezilyalı futbolcuya zorlu mücadele öncesi çok güveniyor.

  1. 29.06.2020
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