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28 Haziran 2020, Pazar
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Transferde bir taşla iki kuş! ve...

Transferde bir taşla iki kuş! Belhanda ve...

çalışmalarına devam eden 'da Younes 'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Faslı futbolcu için ekiplerinden 'ın devreye girdiği ve temasların başladığı öne sürüldü. Öte yandan Al Nasr'ın Maicon'un bonservisini almak için de girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

'da bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Younes için 'dan iddialı bir haber geldi. France Football, Faslı oyuncunun peşine Ligi ekiplerinden 'ın düştüğünü yazdı.

HEM MAICON HEM BELHANDA!
Galatasaray'dan kiraladıkları Maicon'un bonservisini alman için sarı-kırmızılı kulüple görüştüğü belirtilen Arap kulübünün, bu sırada Belhanda için de temaslarda bulunduğu kaydedildi.

GOMIS'İN TAKIMI DA İSTEDİ
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan tecrübeli oyuncunun adı daha önce de Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal ile de anılmıştı. Galatasaray'ın, Belhanda'nın bonservisi için 7 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, bu sezon 27 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.06.2020
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