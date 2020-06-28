Transferde bir taşla iki kuş! Belhanda ve...
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Faslı futbolcu için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın devreye girdiği ve temasların başladığı öne sürüldü. Öte yandan Al Nasr'ın Maicon'un bonservisini almak için de girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Galatasaray'da bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda için Fransa'dan iddialı bir haber geldi. France Football, Faslı oyuncunun peşine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın düştüğünü yazdı.
HEM MAICON HEM BELHANDA!
Galatasaray'dan kiraladıkları Maicon'un bonservisini alman için sarı-kırmızılı kulüple görüştüğü belirtilen Arap kulübünün, bu sırada Belhanda için de temaslarda bulunduğu kaydedildi.
GOMIS'İN TAKIMI DA İSTEDİ
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan tecrübeli oyuncunun adı daha önce de Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal ile de anılmıştı. Galatasaray'ın, Belhanda'nın bonservisi için 7 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ifade ediliyor.
Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, bu sezon 27 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 28.06.2020
- Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Görüşme gerçekleşti! Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye
- Akhisarspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!
- Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
- FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferde bir taşla iki kuş! Belhanda ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.