Medipol Başakşehir-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 59 puanla lider konumda bulunurken, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray ise 51 puanla 4. sırada...

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone, Muslera ve Marcao gibi as isimler sakatlıkları sebebiyle; Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan ev sahibi Medipol Başakşehir'de ise defans oyuncusu Martin Skrtel bu karşılaşmada cezalı olduğu için oynayamayacak.



İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.



GALATASARAY: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak, VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.

TERİM GALİBİYETLERDE ÖNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 9'ar kez gol sevinci yaşadı.

24. RANDEVU

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.