Medipol Başakşehir-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray M. Başakşehir-Galatasaray | Dev maçta 11'ler belli oldu!

- | İlk 11'ler belli oldu!

Medipol Başakşehir-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu!

'de kritik haftalara girildi. 29. haftanın en dikkat çekici mücadelesinde lider sahasında 'ı konuk edecek. Corona virüsü arası sonrası kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, şansını son haftalara taşımak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

'in 29. haftasının kritik maçında sahasında 'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 59 puanla lider konumda bulunurken, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray ise 51 puanla 4. sırada...

Galatasaray'da bu kritik maç öncesi eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone, Muslera ve Marcao gibi as isimler sakatlıkları sebebiyle; Mariano, ve da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan ev sahibi Medipol Başakşehir'de ise defans oyuncusu bu karşılaşmada cezalı olduğu için oynayamayacak.

İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli.

GALATASARAY: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem düdük çalacak, VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.

TERİM GALİBİYETLERDE ÖNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, ve Başakşehir'i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 9'ar kez gol sevinci yaşadı.

24. RANDEVU
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 20:08
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