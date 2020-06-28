İşte Ali Palabıyık'ın Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı karnesi!

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Ankara Bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabakaların yüzde 43'ünde ev sahibi takım, yüzde 30'unda deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27'si ise berabere bitti. Palabıyık'ın maç başına 5.08 sarı kart, 0.39 kırmızı kart ortalaması bulunuyor.

24 KEZ GALATASARAY MAÇI...

Ali Palabıyık, bugüne kadar 24 kez Galatasaray maçı yönetti ve sarı kırmızılı takımın bu maçlardaki karnesi 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Galatasaray'a 68 sarı ve 4 kırmızı, rakiplerine ise 60 sarı ve 5 kırmızı çıkardı.

19 KEZ BAŞAKŞEHİR MAÇI...

Ankara bölgesi hakemi, Başakşehir'in ise 19 maçına çıktı. Başakşehir bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Palabıyık, Başakşehir'e 39 sarı ve 2 kırmızı, rakiplerine ise 63 sarı ve 6 kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan maçın VAR hakemi belli oldu. VAR'ın başında Atilla Karaoğlan olacak. AVAR ise Çağdaş Altay.