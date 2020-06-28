Fatih Terim analizi yaptı! İşte Başakşehir maçının şifresi
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, planını belirledi. Kadrosunda birçok eksiği bulunan tecrübeli hoca, Kadıköy taktiğiyle sahaya çıkacak.
Hafta boyunca Başakşehir'i analiz eden Fatih Terim, ilk 11'ini ve taktiğini belirledi. Terim'in şifresi Kadıköy'de 3-1'lik Fenerbahçe zaferini elde eden takım olacak. Derbideki gibi Seri ön liberoda, Belhanda ile Ömer Bayram 8 numara pozisyonunda olacak.
Orta sahada birbirlerine yakın oynayarak yardım edecek bu üçlü, savunma arkasına atacağı toplarla Onyekuru'yu gol pozisyonuna sokmaya çalışacak. Onyekuru'ya soldan Emre Akbaba, sağdan Feghouli destek verecek. Marcao'nun yokluğunda stopere çekilen Lemina ise geriden oyun kuran isim olacak. Cezalı Mariano yerine sağ bekte Martin Linnes görev yapacak.
TAYLAN YEDEK GÜÇ OLACAK
Sabah'ın haberine göre; 7 eksiği bulunan G.Saray'da yedek kulübesini Berk Balaban, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Erencan Yardımcı gibi altyapıdan isimler tamamlayacak. Rize'de ve Gaziantep FK maçında 5'er oyuncu değişikliği yapan Fatih Terim bu kez zorunda kalmadıkça oyuna müdahale etmeyecek.
Taylan Antalyalı, Fatih Terim'in Başakşehir karşısında hamle oyuncusu olacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim analizi yaptı! İşte Başakşehir maçının şifresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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