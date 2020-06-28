Galatasaray'da Fatih Terim analizi yaptı! İşte Başakşehir maçının şifresi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fatih Terim analizi yaptı! İşte Başakşehir maçının şifresi

analizi yaptı! İşte maçının şifresi

Fatih Terim analizi yaptı! İşte Başakşehir maçının şifresi

'in 29. haftasında Medipol karşısına çıkacak olan 'da teknik direktör , planını belirledi. Kadrosunda birçok eksiği bulunan tecrübeli hoca, taktiğiyle sahaya çıkacak.

Hafta boyunca 'i analiz eden , ilk 11'ini ve taktiğini belirledi. Terim'in şifresi 'de 3-1'lik zaferini elde eden takım olacak. Derbideki gibi Seri ön liberoda, ile 8 numara pozisyonunda olacak.

Orta sahada birbirlerine yakın oynayarak yardım edecek bu üçlü, savunma arkasına atacağı toplarla Onyekuru'yu gol pozisyonuna sokmaya çalışacak. Onyekuru'ya soldan Emre Akbaba, sağdan Feghouli destek verecek. Marcao'nun yokluğunda stopere çekilen Lemina ise geriden oyun kuran isim olacak. Cezalı Mariano yerine sağ bekte Martin Linnes görev yapacak.

TAYLAN YEDEK GÜÇ OLACAK

Sabah'ın haberine göre; 7 eksiği bulunan G.Saray'da yedek kulübesini Berk Balaban, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Erencan Yardımcı gibi altyapıdan isimler tamamlayacak. 'de ve FK maçında 5'er oyuncu değişikliği yapan Fatih Terim bu kez zorunda kalmadıkça oyuna müdahale etmeyecek.

Taylan Antalyalı, Fatih Terim'in Başakşehir karşısında hamle oyuncusu olacak.

  1. 28.06.2020
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