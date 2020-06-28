Başakşehir-Galatasaray maçında havai fişek yağmuru! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Başakşehir-G.Saray maçında havai fişek yağmuru!

- maçında yağmuru!

Başakşehir-Galatasaray maçında havai fişek yağmuru!

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelirken, maç sırasında stat dışından sahaya doğru atılması dikkat çekti. Havai fişeklerin bir kısmının tribünlere düştüğü görüldü.

'in 29'uncu haftasında Medipol ile arasında oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun dışından sahaya doğru atıldı.

Karşılaşmanın 34'üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan havai fişeklerin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 22:20
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