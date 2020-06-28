Başakşehir-Galatasaray maçında havai fişek yağmuru!
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, maç sırasında stat dışından sahaya doğru havai fişek atılması dikkat çekti. Havai fişeklerin bir kısmının tribünlere düştüğü görüldü.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun dışından sahaya doğru havai fişek atıldı.
Karşılaşmanın 34'üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan havai fişeklerin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 22:20
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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