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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Ruffier iddiası

Ruffier iddiası

deplasmanında ayağı kırılan gelecek sezonun ilk yarısını da kaçıracak. Fransız basını, Cimbom'un 'in file bekçisi 'ye kanca attığını yazdı.

Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan gelecek sezonun ilk yarısını da kaçıracak. Fransız basını, Cimbom'un 'in file bekçisi 'ye kanca attığını yazdı. 33 yaşındaki eldivenin de bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.
  1. 27.6.2020
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