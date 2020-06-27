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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Oğulcan yine boşta

Oğulcan yine boşta

'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan , kulübü 'un opsiyon hakkını kullanıp uzattığı sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan 'ın kulübü ile sözleşme konusunda dün yeni bir gelişme yaşandı. temsilcisi 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıllık opsiyonu kullanarak uzatmıştı. Ancak kariyerini Cimbom'da sürdürmek istediğini belirten Oğulcan avukatına vekaletname vererek bunun bozulmasını talep etmişti. Dün 'nin sitesinden Oğulcan Çağlayan ile Çaykur Rizespor'un yollarının ayrıldığı resmen duyuruldu. Genç yıldız, Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini fesh etti. Sezon sonunda Aslan'a imza atması bekleniyor.
  1. 27.6.2020
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