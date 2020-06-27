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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Melo’nun 37. yaşı kutlandı

Melo’nun 37. yaşı kutlandı

camiasının sevgilisi, tribünlerin gözdesi olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe yaşında bastı.

Camianın sevgilisi, tribünlerin gözdesi olan 'ın eski oyuncusu Felipe yaşında bastı. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi sitesinden "'de en fazla kupa kazanan Brezilyalı unvanına sahip unutulmaz oyuncumuzun yeni yaşını kutlarız" denildi. Taraftar da mesaj yağdırdı.
  1. 27.6.2020
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