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27 Haziran 2020, Cumartesi
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İdmanda bol bol şut çalıştı

İdmanda bol bol şut çalıştı

Sarı-kırmızılılar, mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular bol bol şut çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki çalışma dinamik ısınma, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla başladı. Ardından orta, şut ve taktik varyasyonları sonlandırma ile bitti. Bugünkü idman sonrası kampa girecek.
  1. 27.6.2020
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