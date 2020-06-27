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27 Haziran 2020, Cumartesi
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'da Başakşehir maçı öncesi sarı kart alarmı!

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi sarı kart alarmı!

'in 29. haftasında 'le kritik bir maça çıkacak olan 'da Seri, Feghouli ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, 'in 29. haftasında lider ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci 'un 6, üçüncü un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.

GALATASARAY'DA 7 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci , diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, ve da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

  1. 27.06.2020
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