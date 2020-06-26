Younes Belhanda çıldırttı! Transferden kaçtılar
Galatasaray'da son dakika Younes Belhanda haberi... Gelecek sezon Faslı futbolcudan gelecek parayı transferde değerlendirmeyi planlayan Cimbom, gelen teklifi kabul etmesine karşın Belhanda'nın tavrı sonrası adeta şoke oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon sonunda iyi bi rakama satarak gelir elde etmeyi planladığı Younes Belhanda'da da önemli bir gelişme yaşandı... Arabistan basını konu ile ilgili yazdığı haberde kendisini isteyen Al Ahly'e, sarı kırmızılı yıldızın şoke eden cevap verdiği aktarıldı.
Almountakhab'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;
"Faslı Milli oyuncu Younes Belhanda ile Al Ahly transfer görüşmeleri tıkandı ve kulüp, bu opersyonu askıya alma kararı aldı.
Nedeni, oyuncunun yıllık ücret konusunda yüksek para istemesinden kaynaklanıyor. Belhanda, kulüpten 6 milyon euro talep etti.
Al Ahly yöneticileri, kendisine 4 milyon euro verebileceğini söyledi. Öte yandan Galatasaray, kendilerine ödenecek 7 milyon euroluk bonservis rakamını kabul etmişti.
Mali anlamda Belhanda herhangi bir indirime gitmiyor ve istediği rakamdan taviz vermiyor. Oyuncu, Suudi kulübüne geçmesi halinde Galatasaray'da kazandığı paranın 2 katını ısrarla talep ediyor."
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 12:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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