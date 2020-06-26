Younes Belhanda çıldırttı! Transferden kaçtılar

Galatasaray'ın sezon sonunda iyi bi rakama satarak gelir elde etmeyi planladığı Younes Belhanda'da da önemli bir gelişme yaşandı... Arabistan basını konu ile ilgili yazdığı haberde kendisini isteyen Al Ahly'e, sarı kırmızılı yıldızın şoke eden cevap verdiği aktarıldı.

Almountakhab'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Faslı Milli oyuncu Younes Belhanda ile Al Ahly transfer görüşmeleri tıkandı ve kulüp, bu opersyonu askıya alma kararı aldı.

Nedeni, oyuncunun yıllık ücret konusunda yüksek para istemesinden kaynaklanıyor. Belhanda, kulüpten 6 milyon euro talep etti.

Al Ahly yöneticileri, kendisine 4 milyon euro verebileceğini söyledi. Öte yandan Galatasaray, kendilerine ödenecek 7 milyon euroluk bonservis rakamını kabul etmişti.

Mali anlamda Belhanda herhangi bir indirime gitmiyor ve istediği rakamdan taviz vermiyor. Oyuncu, Suudi kulübüne geçmesi halinde Galatasaray'da kazandığı paranın 2 katını ısrarla talep ediyor."