Younes Belhanda çıldırttı! Transferden kaçtılar | son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Younes çıldırttı! Transferden kaçtılar

Younes Belhanda çıldırttı! Transferden kaçtılar

'da son dakika Younes haberi... Gelecek sezon Faslı futbolcudan gelecek parayı transferde değerlendirmeyi planlayan Cimbom, gelen teklifi kabul etmesine karşın Belhanda'nın tavrı sonrası adeta şoke oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon sonunda iyi bi rakama satarak gelir elde etmeyi planladığı Younes 'da da önemli bir gelişme yaşandı... Arabistan basını konu ile ilgili yazdığı haberde kendisini isteyen 'e, sarı kırmızılı yıldızın şoke eden cevap verdiği aktarıldı.

Almountakhab'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Faslı Milli oyuncu Younes Belhanda ile Al Ahly görüşmeleri tıkandı ve kulüp, bu opersyonu askıya alma kararı aldı.

Nedeni, oyuncunun yıllık ücret konusunda yüksek para istemesinden kaynaklanıyor. Belhanda, kulüpten 6 milyon euro talep etti.

Al Ahly yöneticileri, kendisine 4 milyon euro verebileceğini söyledi. Öte yandan Galatasaray, kendilerine ödenecek 7 milyon euroluk bonservis rakamını kabul etmişti.

Mali anlamda Belhanda herhangi bir indirime gitmiyor ve istediği rakamdan taviz vermiyor. Oyuncu, Suudi kulübüne geçmesi halinde Galatasaray'da kazandığı paranın 2 katını ısrarla talep ediyor."

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 12:48
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