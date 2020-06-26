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26 Haziran 2020, Cuma
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Salih'i de alalım

Salih'i de alalım

, orta sahada alternatif olarak düşündüğü 'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi.

, orta sahada alternatif olarak düşündüğü 'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Bundesliga-2 takımlarından Kiel'de kiralık forma giyen ve bonservisi Köln'de bulunan Salih'le görüşmelerin başlamasını talep etti. Salih, 'yle de anılmıştı.
  1. 26.6.2020
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