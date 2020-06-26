River Plate'in Falcao hayali sürüyor! "Hala onu düşünüyoruz" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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'in Falcao hayali sürüyor! "Hala onu düşünüyoruz"

River Plate'in Falcao hayali sürüyor! "Hala onu düşünüyoruz"

Sportif Direktörü Enzo Francescoli, 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü 'nun futbolu kendi takımlarında bırakmasını istediklerini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı ile ilgili söylentileri sürüyor. Son olarak Radio Caracol de Colombia'ya konuşan Sportif Direktörü Enzo Francescoli, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Hala Falcao'yu düşünüyoruz" diyen Francescoli, sözlerine şöyle devam etti:

Umarım bir gün onu geri getirebiliriz. Zira, o bu takımda önemli bir miras bıraktı. Ancak geri gelmesi, geleceğiyle ilgili ne yapmak istediğine bağlı. Ümit ediyoruz ki futbolu bizde bırakır.

34 yaşındaki Falcao, profesyonel kariyerine 2001'de River Plate'te başlamıştı. 2005'te Porto'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol atarken 1 de asist yaptı.


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  1. 26.06.2020
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