River Plate'in Falcao hayali sürüyor! "Hala onu düşünüyoruz"
River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun futbolu kendi takımlarında bırakmasını istediklerini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı Radamel Falcao ile ilgili transfer söylentileri sürüyor. Son olarak Radio Caracol de Colombia'ya konuşan River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Hala Falcao'yu düşünüyoruz" diyen Francescoli, sözlerine şöyle devam etti:
Umarım bir gün onu geri getirebiliriz. Zira, o bu takımda önemli bir miras bıraktı. Ancak geri gelmesi, geleceğiyle ilgili ne yapmak istediğine bağlı. Ümit ediyoruz ki futbolu bizde bırakır.
34 yaşındaki Falcao, profesyonel kariyerine 2001'de River Plate'te başlamıştı. 2005'te Porto'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
River Plate'in Falcao hayali sürüyor! "Hala onu düşünüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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