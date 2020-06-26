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26 Haziran 2020, Cuma
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Mert Çetin transferi bitti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de son dakika haberi... Roma'da forma giyen milli savunmacı, yeni takımına oluyor. ve 'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun yeni kulübü neredeyse belli oldu. İşte detaylar...

Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan , daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor.

Genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu 'da geçireceği öğrenildi.

Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.

YILLIK 1 MİLYON EURO

Roma Kulübü'nün Mert Çetin'i daha fazla tecrübe kazanması adına göndermeye karar verdiği öğrenildi. Verona, 1 yıllık bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bedel ödeyecek.

OPSİYONLAR HAVADA UÇUŞTU!

Milliyet'in derlediği habere göre, Kuzey İtalya ekibinin ısrarları sonucu sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı başardığı bildirildi. Ancak Roma'nın da böyle bir satın alma durumunda ilerde oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı kolaylaştıracak bir 'tekrar satın alma' maddesini de kontrata eklettiği öğrenildi.

  1. 26.06.2020
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