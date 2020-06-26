Mert Çetin transferi bitti! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Mert Çetin'de son dakika haberi... Roma'da forma giyen milli savunmacı, yeni takımına transfer oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncunun yeni kulübü neredeyse belli oldu. İşte detaylar...
Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin, daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor.
Genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona'da geçireceği öğrenildi.
Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Galatasaray ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.
YILLIK 1 MİLYON EURO
Roma Kulübü'nün Mert Çetin'i daha fazla tecrübe kazanması adına göndermeye karar verdiği öğrenildi. Verona, 1 yıllık bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bedel ödeyecek.
OPSİYONLAR HAVADA UÇUŞTU!
Milliyet'in derlediği habere göre, Kuzey İtalya ekibinin ısrarları sonucu sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı başardığı bildirildi. Ancak Roma'nın da böyle bir satın alma durumunda ilerde oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı kolaylaştıracak bir 'tekrar satın alma' maddesini de kontrata eklettiği öğrenildi.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Çetin transferi bitti! Fenerbahçe ve Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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