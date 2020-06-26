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26 Haziran 2020, Cuma
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açıkladı! Corona virüsü testleri...

Galatasaray açıkladı! Corona virüsü testleri...

Kulübü, A Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan tüm corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

'da corona virüsü testlerinin sonucu belli oldu. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

KONUYLA İLGİLİ GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Galatasaray Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 22:01
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