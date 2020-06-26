Ayhan Akman yeğeni Ali Akman'ı Galatasaray'a getiriyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'a gelirken o ismi de getirecek!

yeğeni 'a getiriyor

Ayhan Akman yeğeni Ali Akman'ı Galatasaray'a getiriyor

'da bir süre önce istifa eden 'ın yerine gelecek isim belli olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, kulüpte daha önce hem futbolculuk hem yardımcı antrenörlük yapan 'la anlaşmıştı. Tecrübeli antrenörün, Galatasaray'a yeğenini de getirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.

'ın yerine 'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek. Takvim'de yer alan habere göre yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi.

Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray yönetiminin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 15:35
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