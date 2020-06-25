Galatasaray'ın istediği Gaich için Milan devrede!
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu ifade edilen Arjantinli golcü Adolfo Gaich'a, dev bir talip daha çıktı. 21 yaşındaki futbolcuyu, İtalyan ekibi Milan da kadrosuna katmak istiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon öncesi genç ve yetenekli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesinde San Lorenzo forması giyen 21 yaşındaki golcü Adolfo Gaich'ı almıştı.
Ancak sarı-kırmızılılara bu transferde bir rakip daha çıktı. Daha önce Benfica ve Inter gibi takımların da ilgilendiği belirtilen genç oyuncu için devreye giren son kulüp Milan oldu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre San Lorenzo, corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor durumda olduğu için oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Milan'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı bir proje sunduğu ifade edildi.
1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.
- 25.06.2020
- Trabzonspor Kazım Koyuncu'yu unutmadı! "Şarkılarla geçti aramızdan..."
- Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...
- Gustavo'da kriz! Menajeri İstanbul'a bunun için geldi
- Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti!
- Hafta sonu (27-28 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın istediği Gaich için Milan devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.