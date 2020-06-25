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25 Haziran 2020, Perşembe
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'ın istediği Gaich için devrede!

Galatasaray'ın istediği Gaich için Milan devrede!

'ın da listesinde olduğu ifade edilen Arjantinli golcü 'a, dev bir talip daha çıktı. 21 yaşındaki futbolcuyu, İtalyan ekibi da kadrosuna katmak istiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezon öncesi genç ve yetenekli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına başlayan , listesinde forması giyen 21 yaşındaki golcü 'ı almıştı.

Ancak sarı-kırmızılılara bu transferde bir rakip daha çıktı. Daha önce ve Inter gibi takımların da ilgilendiği belirtilen genç oyuncu için devreye giren son kulüp oldu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre San Lorenzo, corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor durumda olduğu için oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Milan'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı bir proje sunduğu ifade edildi.

1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.


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  1. 25.06.2020
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