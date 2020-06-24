Son dakika: Ve Hasan Kartal konuştu! "Oğulcan Çağlayan..."
Son dakika... Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki golcü oyuncu Oğulcan Çağlayan'ın mukavelesini sözleşmesinde opsiyonu kullanıp tek taraflı olarak 1 yıllığına uzatmıştı. Transfere çıkmaza girerken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal A Spor yayınına bağlanarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Oğulcan Çağlayan için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncunun kulübü Çaykur Rizespor, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Çıkmaza giren bu transferin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal konu ile alakalı A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın o açıklamaları...
"Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum."
"Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."
"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi..."
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:49
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Ve Hasan Kartal konuştu! "Oğulcan Çağlayan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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