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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Ve Hasan Kartal konuştu! "Oğulcan Çağlayan..."

Son dakika: Ve Hasan konuştu! "..."

Son dakika: Ve Hasan Kartal konuştu! "Oğulcan Çağlayan..."

Son dakika... , 'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki golcü oyuncu 'ın mukavelesini sözleşmesinde opsiyonu kullanıp tek taraflı olarak 1 yıllığına uzatmıştı. Transfere çıkmaza girerken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan A Spor yayınına bağlanarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'ın kadrosuna katmak istediği için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncunun kulübü , oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Çıkmaza giren bu transferin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan konu ile alakalı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o açıklamaları...

"Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, ile çözüm mü olur bilmiyorum."

"Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."

"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi..."

Ve Hasan Kartal açıkladı: Oğulcan Çağlayan...

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:49
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