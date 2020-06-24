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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Rize’den Oğulcan hamlesi

Rize’den Oğulcan hamlesi

, 'ın sözleşmesindeki opsiyonu tek taraflı kullandı ve anlaşmasını 1 yıl uzattığını 'ye bildirdi Bu durum, sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen oyuncuyu üzerken Oğulcan'ın hukuki hakkını arayacağı öğrenildi.

, 'ın sözleşmesindeki opsiyonu tek taraflı kullandı ve anlaşmasını 1 yıl uzattığını 'ye bildirdi Bu durum, sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen oyuncuyu üzerken Oğulcan'ın hukuki hakkını arayacağı öğrenildi. Zira Rize'nin opsiyon hakkının 30 Mayıs'ta sona erdiği ifade edilmişti. Bu arada Rize Başkanı Hasan , 3 Haziran'da, "Oğulcan'ın sözleşmesi bitti. Bildiğim kadarıyla ile anlaştı" ifadesini kullanmıştı

MİSİLLEME Mİ YAPTI?
G.Saray Kulübü, Rize maçının ardından yaptığı açıklamada, Hasan Kartal için, "Başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur" ifadesini kullanmıştı.
  1. 24.6.2020
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